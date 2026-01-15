RATIONAL Aktie
|660,00EUR
|3,00EUR
|0,46%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 771 auf 776 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
776,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
656,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
660,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26