Rheinmetall Aktie
|1 906,00EUR
|16,00EUR
|0,85%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rheinmetall steigt sein Kursziel aufgrund anstehender Meilensteinzahlung und Impulsen für den Barmittelzufluss. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
