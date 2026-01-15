Novo Nordisk Aktie

49,92EUR -0,71EUR -1,40%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 13:36:30

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
50,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
378,25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten