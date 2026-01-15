Heidelberg Materials Aktie

231,80EUR 1,20EUR 0,52%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

15.01.2026 13:46:25

Heidelberg Materials Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
267,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
230,70 € 		Abst. Kursziel*:
15,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
231,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,19%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

