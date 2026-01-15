GSK Aktie

21,75EUR 0,03EUR 0,14%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 13:36:55

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
13:36 GSK Underweight Barclays Capital
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 21,73 0,05% GSK PLC Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

13:46 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
13:45 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:43 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
13:37 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
13:36 GSK Underweight Barclays Capital
13:36 Novartis Equal Weight Barclays Capital
13:36 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13:36 Roche Overweight Barclays Capital
13:36 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
13:34 QIAGEN Kaufen DZ BANK
13:22 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
13:12 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
12:57 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
12:56 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:34 Volkswagen Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
12:34 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
12:34 Mercedes-Benz Group Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
12:33 Porsche vz. Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
12:33 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
12:00 Boeing Outperform Bernstein Research
11:44 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:40 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:40 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:39 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:39 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:39 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:38 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:38 Fraport Outperform Bernstein Research
11:15 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:15 Scout24 Outperform Bernstein Research
11:14 Nokia Overweight Morgan Stanley
11:12 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
11:11 Ströer Outperform Bernstein Research
11:08 RWE Outperform Bernstein Research
11:07 RTL Market-Perform Bernstein Research
11:07 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
11:07 RELX Outperform Bernstein Research
11:06 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
11:06 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
11:05 Valeo Hold Deutsche Bank AG
11:04 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
11:03 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:52 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:42 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen