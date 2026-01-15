Boeing Aktie
|209,35EUR
|1,50EUR
|0,72%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 298,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 242,61
|
Abst. Kursziel*:
22,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 242,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
