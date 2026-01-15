Boeing Aktie

209,35EUR 1,50EUR 0,72%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 12:00:36

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 298,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 242,61 		Abst. Kursziel*:
22,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 242,61 		Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten