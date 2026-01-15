Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

15.01.2026 11:15:03

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
84,95 € 		Abst. Kursziel*:
23,60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
85,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

