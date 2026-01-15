Richemont Aktie
|183,45EUR
|-4,45EUR
|-2,37%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
172,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
170,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27