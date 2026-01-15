Nokia Aktie
|5,74EUR
|0,21EUR
|3,88%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,70 €
|
Abst. Kursziel*:
14,00%
|
Rating update:
Equal-weight
|
Kurs aktuell:
5,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,32%
|
Analyst Name::
Terence Tsui
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|11:14
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,73
|3,80%
