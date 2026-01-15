Beiersdorf Aktie

98,00EUR -0,28EUR -0,28%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

15.01.2026 13:45:38

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. In Relation zum MSCI-Europa-Index sei die Bewertung des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns deutlich unter ihrem langfristigen Schnitt angekommen, schrieb Callum Elliott am Mittwochabend. Beiersdorf habe ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich. Er verspricht sich aber vom vierten Quartal einen Wachstumsschub, der zu einer Neubewertung der Aktien führen sollte. Beiersdorf sei zu Beginn des neuen Jahres seine Top-Empfehlung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
98,90 € 		Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
98,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,63%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

