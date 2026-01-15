RWE Aktie

50,42EUR 0,88EUR 1,78%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

15.01.2026 11:08:42

RWE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
50,22 € 		Abst. Kursziel*:
-0,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
50,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,83%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

