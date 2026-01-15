SAFRAN Aktie
|316,80EUR
|-2,90EUR
|-0,91%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
317,10 €
|
Abst. Kursziel*:
7,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
316,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|317,00
|-0,84%
