Sanofi Aktie
|81,89EUR
|-0,54EUR
|-0,66%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Währungsentwicklungen und Neuigkeiten aus der Forschungspipeline an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82,13 €
|
Abst. Kursziel*:
9,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,90%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie (Dow Jones)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
29.12.25