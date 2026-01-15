Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

15.01.2026 12:36:39

Siemens Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 246 auf 264 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Siemens passte Costa ihre Schätzungen insbesondere währungsbedingt an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
264,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
260,95 € 		Abst. Kursziel*:
1,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
260,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,19%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

