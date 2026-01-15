Intel Aktie
|42,20EUR
|0,40EUR
|0,94%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Intel beim Kursziel von 50 US-Dollar mit "Sector Perform" aufgenommen. Das Management habe in der Neuausrichtung des Geschäfts zuletzt einen guten Job gemacht, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. Schlüsselaspekte seien bessere Margen und Fortschritte bei der Fertigung integrierter Schaltkreise für andere Firmen (Foundry). Beide Aspekte hingen von den Renditen in der Produktion ab, die aber nur schwer einzuschätzen seien./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 50,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 48,72
|
Abst. Kursziel*:
2,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 48,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,63%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
