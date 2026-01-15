Allianz Aktie

380,10EUR 0,70EUR 0,18%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 13:21:44

Allianz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
379,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
380,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,39%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten