HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
