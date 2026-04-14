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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,26%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
44,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,15%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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