NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC



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