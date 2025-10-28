Danone Aktie
|77,04EUR
|-0,88EUR
|-1,13%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
28.10.2025 10:49:16
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Dank der CNAO-Region China, Nordasien und Ozeanien hätten die Franzosen die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,10 €
|
Abst. Kursziel*:
1,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
