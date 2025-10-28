Danone Aktie

77,04EUR -0,88EUR -1,13%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

28.10.2025 10:49:16

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Dank der CNAO-Region China, Nordasien und Ozeanien hätten die Franzosen die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag nach Quartalszahlen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,10 € 		Abst. Kursziel*:
1,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen

10:49 Danone Buy UBS AG
10:04 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Danone Buy UBS AG
10.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
