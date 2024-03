ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor dem am 18. April erwarteten Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die Umsätze des Nahrungsmittelherstellers trotz einer herausfordernden Vergleichsbasis gut innerhalb der 3 bis 5-prozentigen Wachstumsprognose des Unternehmens liegen dürften. Er rechnet mit einem Umsatz auf vergleichbarer Basis von plus 3,6 Prozent, der Konsens liege bei 3,3 Prozent. Ihm zufolge zahlen sich die Portfolioumgestaltungen und Reinvestitionen zunehmend aus./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.