Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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30.04.2026 09:39:59

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartaklszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstagmorgen. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,03 € 		Abst. Kursziel*:
74,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,74%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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