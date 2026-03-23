Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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23.03.2026 10:01:10

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,39 € 		Abst. Kursziel*:
81,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,05%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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