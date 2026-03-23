Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Foodpanda-Verkaufs in Taiwan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Mit Blick auf den Wert der Summe aller Einzelteile des Essenslieferanten dürfte der Wert der Aktie mit dem Verkauf steigen und die Kapitalstruktur stärken, schrieb Andrew Ross. Er sprach am Montag von einem "positiven Schritt" und hofft auf weitere Initiativen im Rahmen der strategischen Überprüfungen durch das Management./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
36,90 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
15,42 €
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Abst. Kursziel*:
139,30%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
15,47 €
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Abst. Kursziel aktuell:
138,60%
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Analyst Name::
Andrew Ross
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KGV*:
-
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