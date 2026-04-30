LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Essenslieferdienst am Donnerstagmorgen ein solides erstes Quartal. Bezüglich des Ausblicks gehe das Unternehmen jetzt davon aus, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähere. Dies wertet der Experte leicht positiv./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT



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