Deutsche Börse Aktie
|213,80EUR
|2,70EUR
|1,28%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse angesichts des Übernahmeangebots für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Barkomponente erhöht habe. Zudem hob er die avisierten Kostensynergien hervor und dass die in Aussicht gestellte Steigerung des Barmittelzuflusses je Aktie über seiner Erwartung liege./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
214,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
213,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,93%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
