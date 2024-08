NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group angesichts von Medienberichten zur finalen Bieterphase für DB Schenker auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Offerten des DHL-Konkurrenten DSV sowie eines vom Investor CVC angeführten Konsortiums seien dem Bericht zufolge in der finalen Phase, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies entspreche den Erwartungen. Es gebe aber weiterhin viel Unsicherheit rund um die Bietersumme und so "stecke der Teufel in den noch nicht bekannten Details". Die DHL Group hatte bereits im Frühjahr gesagt, nicht im Rennen um Schenker zu sein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2024 / 09:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2024 / 09:03 / UTC



