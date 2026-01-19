Douglas Aktie

11,62EUR -0,28EUR -2,35%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

19.01.2026 10:18:33

Douglas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, aber trotz der schwachen bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) den Ausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Montag in einer ersten Reaktion. Die endgültigen Resultate stünden am 11. Februar an./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,62 € 		Abst. Kursziel*:
37,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,69%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

