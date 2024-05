ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,55 Euro belassen. Die Erwartung, dass die Zinssätze "länger höher" sein werden, habe dazu geführt, dass die Versorgerbranche von Januar bis April die drittschlechteste Entwicklung im Vergleich zum Stoxx 600 in den vergangenen 24 Jahre hinter sich habe. Dies schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Stromanbietern. Sie blieb allerdings optimistisch für die integrierten Versorger Enel und Iberdrola. Diese böten Investoren ein Investment in die Themenbereiche Stromnetze und erneuerbare Energien, mit nur begrenzter Abhängigkeit von der Strompreisentwicklung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 11:04 / GMT





