Eni Aktie

23,78EUR -0,03EUR -0,13%
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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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20.03.2026 11:01:59

Eni Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern haben einen positiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Mark Wilson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,74 € 		Abst. Kursziel*:
13,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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