Eni Aktie
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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
20.03.2026 11:01:59
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern haben einen positiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Mark Wilson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
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Unternehmen:
Eni S.p.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
27,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,74 €
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Abst. Kursziel*:
13,76%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
23,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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