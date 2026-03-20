NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern haben einen positiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Mark Wilson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.