Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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25.03.2026 13:23:12

Eni Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Geringere Investitionen, eine höhere Produktion und mehr Kapitalausschüttungen seien die Kernmerkmale, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Ölkonzerns. Eni bleibe einer der aussichtsreichsten Werte./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,90 € 		Abst. Kursziel*:
22,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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