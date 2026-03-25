E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon von 16,70 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur vollen Transparenz gemäß der Vorschriften der Regulierungsperiode 5 (RP5) für Strom- und Gasnetze in Deutschland sei es noch ein weiter Weg, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für das Energieunternehmen. Seine Prognosen für den Nettogewinn 2026 bis 2030 lägen nun 4 Prozent unter seinen bisherigen Schätzungen, aber seien somit in Einklang gebracht mit den Angaben von Eon selbst./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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