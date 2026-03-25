EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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25.03.2026 14:20:32

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Medienberichte legten nahe, dass Verzögerungen bei der Einführung von Display-Brillen der US-Konzerne Meta und Ray-Ban neben Lieferengpässen auch mit regulatorischen Hürden zu tun hätten, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiterhin davon aus, dass Datenschutzhürden mit der Zeit kleiner werden. Die Technologie biete eine Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz./rob/tih/ck


Bloomberg article (see here) suggesting the rollout of Meta Ray-Ban
Display glasses in Europe has been delayed not only because of supply constraints, but also due
to regulatory barriers.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
194,05 € 		Abst. Kursziel*:
82,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
194,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
82,90%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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