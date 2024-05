NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Brillenkonzerns EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Overweight" belassen. Branchennachrichten zum ersten Quartal und wichtige Botschaften des Unternehmens selbst deuteten auf eine generell gesunde, im Vergleich zu den vergangenen Quartalen aber regional durchwachsenere Entwicklung hin, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie sieht EssilorLuxottica angesichts des Trends hin zu hochwertigen Produkten gut positioniert./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 00:15 / BST





