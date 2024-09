HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Nachfrageflaute bei Auftragsforschern wie den Hanseaten dürfte sich noch länger als gedacht hinziehen und mindestens bis 2026 anhalten, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Evotec habe zwar mit seiner US-Tochter Just-Evotec Biologics auf das richtige Pferd gesetzt und dürfte hier von dem gesunden Wachstum der Nachfrage nach biotechnologisch hergestellten Nachahmerprodukten profitieren; aktuell sei aber kein größerer Kursimpuls für die Aktie in Sicht. Aus Bewertungsgründen bleibe Evotec indes weiter ein Kauf./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



