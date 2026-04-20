Fraport Aktie
|75,40EUR
|-2,40EUR
|-3,08%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving sieht Fraport besonders vom Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs betroffen. Er begründet dies am Montag mit der starken Abhängigkeit von den Netzwerk-Airlines und vom Europa-Geschäft sowie den hohen Verbindlichkeiten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,41%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu Fraport AG
|10:31
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
