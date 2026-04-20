NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Sperrungen von Luftraum und Kerosinnachschub sorgten 2026 für schwierige Voraussetzungen, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. Mai. Bisher sieht er jedoch kaum Belastungen für Fraport./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.