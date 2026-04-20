Fraport Aktie

75,70EUR -2,10EUR -2,70%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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20.04.2026 08:13:16

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Sperrungen von Luftraum und Kerosinnachschub sorgten 2026 für schwierige Voraussetzungen, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. Mai. Bisher sieht er jedoch kaum Belastungen für Fraport./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,50%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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