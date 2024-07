ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters hätten in etwa den Prognosen entsprochen, schrieb Analyst Graham Doyle am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt./edh/ag



