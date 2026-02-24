Fresenius Medical Care Aktie
|38,78EUR
|-2,78EUR
|-6,69%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Dialysekonzerns sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 signalisiere etwas Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Graham Doyle am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die Behandlungszahlen seien immer noch schwach./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
38,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,09%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:30
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
09:24
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
09:18
|Underperform von Jefferies & Company Inc. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
09:18
|Barclays Capital gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Equal Weight (finanzen.at)
|
09:03
|FMC spart mit "FME25+" 2025 insgesamt 238 Millionen Euro ein (Dow Jones)
|
08:56
|AKTIE IM FOKUS: FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:34
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:34
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:11
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,69
|-6,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:28
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09:27
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|BBVA Buy
|UBS AG
|08:26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:56
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06:53
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|06:53
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:32
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:18
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.