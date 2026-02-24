Fresenius Medical Care Aktie

24.02.2026 09:28:23

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Dialysekonzerns sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 signalisiere etwas Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Graham Doyle am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die Behandlungszahlen seien immer noch schwach./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
38,81 € 		Abst. Kursziel*:
-2,09%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
38,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:34 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
08:25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:11 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
