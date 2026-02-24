Fresenius Medical Care Aktie

38,71EUR -2,85EUR -6,86%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

24.02.2026 08:25:49

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
38,25 € 		Abst. Kursziel*:
24,18%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
38,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,71%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

