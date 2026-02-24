Fresenius Medical Care Aktie
|38,71EUR
|-2,85EUR
|-6,86%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
38,25 €
|
Abst. Kursziel*:
24,18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
38,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,71%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
