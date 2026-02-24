Fresenius Medical Care Aktie
|38,71EUR
|-2,85EUR
|-6,86%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse für den Marktkonsens beim operativen Ergebnis Spielraum im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39,16 €
|
Abst. Kursziel*:
2,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:30
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
09:24
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
09:18