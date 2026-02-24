LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey erwartet 2026 wieder ein recht stabiles Jahr beim Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Ende Februar schrieb./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT



