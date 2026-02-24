Fresenius Medical Care Aktie
|38,71EUR
|-2,85EUR
|-6,86%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
24.02.2026 08:34:39
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das herausragende vierte Quartal 2025 hebe die Ansprüche für 2026, schrieb David Adlington am Dienstag nach Geschäftszahlen. Im neuen Jahr sei allerdings keine Gewinnsteigerung zu erwarten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
37,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
