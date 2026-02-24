NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das herausragende vierte Quartal 2025 hebe die Ansprüche für 2026, schrieb David Adlington am Dienstag nach Geschäftszahlen. Im neuen Jahr sei allerdings keine Gewinnsteigerung zu erwarten./rob/ag/ajx



