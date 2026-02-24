NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ausblick auf eine Stagnation dürfte eher enttäuschen./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



