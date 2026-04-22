Fresenius Medical Care Aktie
|38,97EUR
|-0,16EUR
|-0,41%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen sollten ein ordentliches erstes Quartal belegen, schrieb David Adlington nach Gesprächen mit dem Dialysespezialisten am Dienstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) 4 Prozent über dem Konsens. Wachstum erwartet er entgegen den Branchentrends vor allem im ersten Halbjahr - in der zweiten Hälfte werde es wohl schwieriger, worauf auch der Fokus der Anleger liegen dürfte. Dann dürften die Auswirkungen steigender Kosten auf die Margen in den Mittelpunkt rücken, falls der Nahost-Krieg weitergehe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
39,70 €
Abst. Kursziel*:
-5,79%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
38,97 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4,03%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
20.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.04.26
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|06:14
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15:13
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:17
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:59
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:49
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|11:54
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|11:38
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:27
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:41
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG