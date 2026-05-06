ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Konsensschätzungen im ersten Quartal zwar erreicht, doch der Markt habe wohl auf eine moderat positive Überraschung gehofft, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die schwache Volumenentwicklung in den USA dürfte die Stimmung nicht verbessern./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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