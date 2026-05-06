Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Konsensschätzungen im ersten Quartal zwar erreicht, doch der Markt habe wohl auf eine moderat positive Überraschung gehofft, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die schwache Volumenentwicklung in den USA dürfte die Stimmung nicht verbessern./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
35,63 €
|
Abst. Kursziel*:
3,85%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
35,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,53%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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13:19
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05.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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05.05.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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05.05.26
|Fresenius Medical Care-Aktie rutscht dennoch ab: Bestätigter Ausblick (finanzen.at)
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05.05.26
|AKTIE IM FOKUS 2: FMC beenden mit neuem Tief vorübergehende Erholung (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Aktien in diesem Artikel
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