NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger dürften durch die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht nicht gerade beruhigt worden sein, schrieb David Adlington am Dienstagabend. In den Kernbereichen des Interesses - Behandlungsvolumina, Kosteninflation und US-Gesundheitsreform Affordable Care Act (ACA) - hätten sich Risiken bestätigt. Signale für sinkende Schulden dürften nicht reichen, Anleger anzulocken. Sie dürften das eher als Vorläufer weiterer Platzierungen der Mutter Fresenius sehen. /rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST



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