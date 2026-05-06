Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger dürften durch die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht nicht gerade beruhigt worden sein, schrieb David Adlington am Dienstagabend. In den Kernbereichen des Interesses - Behandlungsvolumina, Kosteninflation und US-Gesundheitsreform Affordable Care Act (ACA) - hätten sich Risiken bestätigt. Signale für sinkende Schulden dürften nicht reichen, Anleger anzulocken. Sie dürften das eher als Vorläufer weiterer Platzierungen der Mutter Fresenius sehen. /rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
37,40 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
34,69 €
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Abst. Kursziel*:
7,81%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
35,28 €
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Abst. Kursziel aktuell:
6,01%
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Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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