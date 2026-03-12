LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Das Nahost-Geschäft bringe weniger als ein Prozent der Konzernumsätze und die Energiekosten seien 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach einer Konferenz mit Investor Relations der Bad Homburger./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.