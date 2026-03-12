Fresenius Aktie
|46,73EUR
|-0,36EUR
|-0,76%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Das Nahost-Geschäft bringe weniger als ein Prozent der Konzernumsätze und die Energiekosten seien 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach einer Konferenz mit Investor Relations der Bad Homburger./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,28 €
|
Abst. Kursziel*:
20,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,66%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:30
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,82
|-0,57%
