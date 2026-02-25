Fresenius Aktie

51,02EUR 0,86EUR 1,71%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

25.02.2026 19:35:29

Fresenius SECo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Management des Medizinkonzerns habe die Möglichkeit einer Anhebung der Geschäftsziele im Laufe des Jahres erörtert, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick weiterhin für konservativ./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,18 € 		Abst. Kursziel*:
13,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

