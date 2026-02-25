Fresenius Aktie
|51,02EUR
|0,86EUR
|1,71%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Management des Medizinkonzerns habe die Möglichkeit einer Anhebung der Geschäftsziele im Laufe des Jahres erörtert, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick weiterhin für konservativ./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51,18 €
|
Abst. Kursziel*:
13,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
