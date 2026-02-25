Porsche vz. Aktie
|41,14EUR
|-0,34EUR
|-0,82%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und VW vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Der Porsche AG stünden eher schwierige Jahre 2026 und 2027 bevor, bis es 2028 zu einer Modelloffensive komme./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,77%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
