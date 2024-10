FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 130 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht infolge des Kursrutsches nach den Prognosesenkungen eine attraktive Kaufgelegenheit. Die notwendigen Korrekturen am Marktkonsens erschienen eher moderat, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Zudem hält er die neuen Ziele für 2025 für überaus vorsichtig./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.