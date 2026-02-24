MTU Aero Engines Aktie
|373,50EUR
|-23,10EUR
|-5,82%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
381,70 €
|
Abst. Kursziel*:
30,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
373,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,87%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
