NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide./rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



