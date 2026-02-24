MTU Aero Engines Aktie

373,50EUR -23,10EUR -5,82%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 08:49:32

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
381,70 € 		Abst. Kursziel*:
30,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
373,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,87%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

